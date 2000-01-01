ЖК Центральный Анапа

Это аристократические фасады и интерьеры, благородные цвета и натуральные материалы. Красота здесь заключена в утонченных деталях и функциональном дизайне.
ЖК Центральный
Инфраструктура
ЖК «Центральный» возводится в центральной части города-курорта Анапы. Анапское шоссе — одно из самых выгодных расположений в городе.
Жилого комплекса
10
Корпусов
20
Этажей
B+
Класс энерго-эффективности
1:1
Подземный паркинг
Из большинства окон в ЖК «Центральный» открывается вид на панораму города, море и горы. Чтобы чувствовать мягкое солнце не только на пляже, в доме предусмотрено панорамное остекление. Исключение составляют лишь те квартиры, в которых оконный проем продиктован рисунком фасада.