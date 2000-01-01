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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
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Квартиры
бизнес-класса
в Анапе от застройщика

ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

Анапа
ул. Шевченко 288
Поэтапная сдача
C II квартала 2024 г.
  • Дом в центральный части города
  • Льготная ипотека от 9 200 ₽ / мес.
  • Работаем по ФЗ-214 «Договор долевого участия»
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8 (800) 301-20-63
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
✆ 8 (800) 301-20-63
О проекте
Это аристократические фасады и интерьеры, благородные цвета и натуральные материалы. Красота здесь заключена в утонченных деталях и функциональном дизайне.
ЖК Центральный
Инфраструктура
ЖК «Центральный» возводится в центральной
части города-курорта Анапы. Анапское шоссе — одно из самых выгодных расположений в городе.
Жилого комплекса
10
Корпусов
20
Этажей
B+
Класс энерго-эффективности
1:1
Подземный паркинг
Из большинства окон в ЖК «Центральный» открывается вид на панораму города, море и горы.
Чтобы чувствовать мягкое солнце не только на пляже, в доме предусмотрено панорамное остекление. Исключение составляют лишь те квартиры, в которых оконный проем продиктован рисунком фасада.
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  • Подробное описание инфраструктуры
  • Детальные планировки квартир
✆ 8 (800) 301-20-63
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Подробнее о комплексе вы можете узнать у наших менеджеров, позвоните нам или оставьте заявку на сайте
Типовой план
Типовой план
Планировки и цены
Планировки и цены
Планировки квартир
Типовой план
Типовой план
Планировки и цены
Планировки и цены

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  1. Пройдетесь по территории жилого комплекса.
  2. Оцените качество строительства и благоустройства.
Охрана территории
Закрытый внутренний двор со спортивными площадками 6000 м2. Собственная инфраструктура
с магазинами, отделениями банков и бытовыми услугами на первых этажах комплекса
Безопасность

Застройщик

Группа компаний «ГАММА» основана в 2013 г. в Анапе. К основным конкурентным преимуществам ГК «ГАММА» относятся положительная репутация, высокое качество и скорость выполняемых работ.
СК «ГАММА»
ФЗ-214
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Получите презентацию комплекса в 1 клик
  • План территории комплекса
  • Подробное описание инфраструктуры
  • Детальные планировки квартир
✆ 8 (800) 301-20-63
Или позвоните нам
Подробнее о проекте
Скачать презентацию, PDF
Подробнее о комплексе вы можете узнать у наших менеджеров, позвоните нам или оставьте заявку на сайте
Доступная ипотека
Получите расчёт ипотеки на максимально выгодных условиях в ЖК Центральный‎.
Варианты покупки
✆ 8 (800) 301-20-63
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ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАСТРОЙЩИКА
Разрешение на строительство
Дата документа:
-
Разместил:
ГАММА
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Разрешение на строительство
Дата документа:
-
Разместил:
ГАММА
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Выписка из ЕГРН
Дата документа:
-
Разместил:
ГАММА
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Проектная декларация
Дата документа:
-
Разместил:
ГАММА
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Проектная декларация
Дата документа:
-
Разместил:
ГАММА
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Карточка предприятия
Дата документа:
-
Разместил:
ГАММА
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Наши контакты
г. Анапа, ул. Шевченко 288
ЖК Центральный Анапа
✆ 8 (800) 301-20-63
✆ Заказать звонок
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Телефон 
8 (800) 301-20-63
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«Центральный»
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