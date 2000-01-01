ЖК Центральный Анапа

Из большинства окон в ЖК «Центральный» открывается вид на панораму города, море и горы.

Чтобы чувствовать мягкое солнце не только на пляже, в доме предусмотрено панорамное остекление. Исключение составляют лишь те квартиры, в которых оконный проем продиктован рисунком фасада.